Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü

29.04.2022 17:24

Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördüŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili arazilere zarar verdi.

Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili arazilere zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, öğleden sonra başlayan dolu yağışı nedeniyle ilçe kırsalı beyaza büründü. Daha çok ilçe kırsalında etkili olan dolu, yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışına zamansız yakalanan sürücüler de araçlarını yol kenarında park ederek, yağışın durmasını bekledi.

Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü
Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü
Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü
Şanlıurfa'da dolu yağışı etkili oldu, ekili araziler zarar gördü

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Kaynak: İHA

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