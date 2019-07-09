Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da domates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da domates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

8 dakika önce

Şanlıurfa'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da domates yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Altunpak idaresindeki 63 NC 826 plakalı domates yüklü kamyon, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Altunpak, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından boş tarlaya saçılan domatesler, kasalara doldurularak başka kamyona yüklendi.
Kaza yapan aracın Mersin'den aldığı domatesleri, Siverek ilçesindeki sebze haline götürüldüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:17 Kaynak: AA
Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel
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