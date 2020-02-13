Şanlıurfa'da donmak üzere olan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren bir kişinin yardımına UMKE yetişti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İ.H D, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karaköprü ilçesi Büyük Alanlı Mahallesi'ndeki boş bir alanda mahsur kaldı.

Donma tehlikesi geçiren İ.H.D. cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen UMKE görevlileri, İ.H.D'yi Balıklıgöl Devlet Devlet Hastanesine kaldırdı.

İ.H.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.