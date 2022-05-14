ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU

14.05.2022 16:15

ŞANLIURFA'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla polis tarafından trafik polisi kıyafeti giydirilen Down sendromlu ve engelli çocuklar, araçlara yön gösterip trafik uygulaması yaptı.

ŞANLIURFA'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla polis tarafından trafik polisi kıyafeti giydirilen Down sendromlu ve engelli çocuklar, araçlara yön gösterip trafik uygulaması yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği programda özel çocuklar polis olmanın heyecanını yaşadı. Trafik, motorize ve toplum destekli polis ekipleri tarafından polis yelekleri giydirilen çocuklar, kırmızı düdükle caddelere inip trafik uygulaması yaptırdı. Uygulamada çocuklar, sürücülerin evrakını inceleyip, emniyet kemeri takmaları ve telefonla konuşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç sürücüleri ve vatandaşlar ise Down sendromlu gence el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU
ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA, DOWN SENDROMLULAR VE ENGELLİ BİREYLER 1 GÜNLÜĞÜNE POLİS OLDU - Son Dakika
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