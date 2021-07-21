Jandarmadan drone ile trafik denetimi - Son Dakika

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için trafik ve asayiş uygulamalarını havadan takip etti.

Jandarma ekipleri bayram tatili süresince kara yollarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Kara yolları drone ile havadan görüntülenerek denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına trafik timleri, Bilecik-Eskişehir-Bursa- Sakarya kara yolları olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi. Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzur ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla drone ile trafik yoğunluğu denetlendi.

Denetimlerde, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri ikramlarda bulundu.