Şanlıurfa'da DSİ'nin tahliye kanalları çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da DSİ'nin tahliye kanalları çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başlattığı tahliye kanalı çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başlattığı tahliye kanalı çalışmalarını sürdürüyor.

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DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydanın alınmasını sağlamak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinde oluşabilecek taşkın riskine karşı korumak için tüm gücüyle çalışan DSİ Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu kapsamda, Şanlıurfa genelinde çalışmalarını sürdüren DSİ ekipleri, yapılan yatırımlarla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Suruç Ovası'nda tahliye kanalı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İş kapsamında öncelikli olarak 58 adet köyü kapsayacak şekilde 38 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yapılacak olup 207 bin 53 metre uzunluğunda tahliye kanalı açılacak, 6 metre ve 4 metre genişlikte olmak üzere işletme ve bakım yolları inşaatına başlanacaktır. Tahliye kanallarının açılması ile birlikte 159 adet menfez, 8 adet kavşut yapısı, 43 adet kasis yapısı inşa edilecektir. Ayrıca tahliye kanallarının yerleşim yerlerinden geçen kısımlarında tedbir amaçlı 21 bin 230 metre tel çit imalatı ve yol geçişleri ile kesiştiği kısımlarında ise 155 metre oto korkuluk imalatı yapılacaktır." dedi.

Üreticiler en az maliyetle üretim yapacak

Yıldız, toplulaştırma çalışmalarıyla birbirinden uzak, geometrik şekilleri bozuk arazilerin bir araya toplanarak yol ve su hatlarına cepheli şekilde oluşturulduğunu aktararak, "Böylelikle üreticilerimiz yeni taşınmazlarına daha kolay ve daha kısa yoldan ulaşacak, gün içerisinde bir parselden bir parsele gitmeden aynı taşınmaz üzerinde çalışma imkanı bulacak ve en az maliyetle üretim yapabilecektir. Tahliye kanallarının açılması ile birlikte ise taban suyu düşürülerek tarım arazilerindeki tuzlanma önlenecek ve tarımsal verimlilik artırılacaktır. Artan tarımsal verim ile birlikte yöre halkı ekonomik değeri yüksek ürünler üretmeye devam edecektir. Ayrıca tahliye kanallarının açılmasıyla yağışlı mevsimlerde yöre çiftçimizi mağdur eden sel ve taşkınların önüne geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da DSİ'nin tahliye kanalları çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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