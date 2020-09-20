Şanlıurfa'da düğün salonunda yangın

ŞANLIURFA'da bir düğün salonunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Salondan çıkan dumanları gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalade bulundu. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayı duyarak gelen işletmeci Ramazan Aksoy, salgın nedeniyle kapalı olan salondaki eşyalarının tamamının yandığını söyledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinde toplanan kalabalıkSalaondan yükselen duman İtfaiye ekipleri müdahalade bulunmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)

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Emekli polisin aracında 61 kilo eroin bulundu ERZURUM'da emekli polisin kullandığı aracın çamurluğunda 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda uyuşturucu ticareti, nakli veya depolaması yapanlara yönelik çalışmasını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolu Aşkale uygulama noktasında operasyon yaptı. Polis ekipleri fiziki takip sonucu durdurdukları 34 HR 3384 plakalı aracı aradı. Emekli polis memuru olduğu belirlenen S.N.A.'nın kullandığı otomobilde narkotik köpek Dük'ün de katıldığı aramada çamurluğa yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili S.N.A. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Uyuşturucunun araçtan çıkarılması

Haber-Kamera: ERZURUM,

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'Nasipse Adayız', Altın Koza'da ödülleri topladı KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle İstanbul'da yapılan 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Ercan Kesal'ın yönettiği 'Nasipse Adayız', festivalde En İyi Film seçilirken, 5 dalda da ödül aldı.

Adana Bu"yu"ks¸ehir Belediyesi tarafından 14 – 20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni İstanbul Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapıldı. Film gösterimlerinde olduğu gibi ödül töreni de salgın koşullarına uygun şekilde gerçekleştirildi. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile 4 kategoride 22 filmin yarıştığı Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülleri usta oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz'e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Yönetmen Orhan Oğuz'a takdim edildi.

Oyuncu Volkan Severcan'ın sunduğu törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yarışma filmlerinin kadroları, jüri üleleri ile konuklar katıldı.

Ferhat Göçer'in şarkılarıyla renklendirdiği ve gönüllü olarak katıldığı gecede söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivali bu yıl pandemi koşullarında da olsa yapmak istediklerini kaydetti. Zeydan Karalar, "Sanat, barış, kardeşlik ve insan sevgisidir. Sanata karşı çıkanların aksine, sanatı destekleyeceğiz ve sanatsal etkinliklerimize devam edeceğiz. Festival boyunca çok önemli etkinliklere imza attık. Eşi benzeri şimdiye kadar görülmeyen 'Gondolda Film Keyfi' etkinliğimiz ile Seyhan Nehri üzerinde insanlarımız açık havada, gondol üzerinde film seyretme keyfi yaşadıö dedi.

SİNEMANIN NABZI ADANA'DA TUTULURDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektirö sözlerine vurgu yapan Zeydan Karalar, "Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludurö diye konuştu. 'Adana' denilince akla sinemanın geldiğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, geçmişte yüzlerce yazlık sinemanın bulunduğu Adana'da tutan bir filmin, bütün Türkiye'de kalabalık izleyici kitlesiyle buluştuğunu hatırlattı.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının ardından töreni şarkılarıyla renklendiren Ferhat Göçer'e ve ödül törenine ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a plaket verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bereketli toprakların festivaline ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Oyuncu Nur Sürer, sinemaya 1979 yılında Adana Karataş'ta Bereketli Topraklar filmiyle başladığını ve Adana'nın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, ödülü çok sevdiği Başkan Zeydan Karalar'ın döneminde almanın da mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yine Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Başkan Zeydan Karalar'ın elinden alan Oyuncu Rutkay Aziz de ödülünü doktorlara ve sağlık çalışanlarına hediye ettiğini kaydetti.

Orhan Kemal Emek Ödülü'nü, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'den alan Yönetmen Orhan Oğuz ise Orhan Kemal'in elini tutmuş gibi hissettiğini dile getirdi.

'NASİPSE ADAYIZ' ÖDÜLLERİ TOPLADI

10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödül listesi şöyle oluştu:

- En İyi Film Ödülü'nü Ercan Kesal'ın yönettiği Nasipse Adayız filmi aldı.

- Yılmaz Güney Özel Ödülü'nü Bilmemek filmi aldı.

- En İyi Yönetmen Ödülü'nü Leyla Yılmaz, Bilmemek filmiyle aldı.

- En İyi Senaryo Ödülü'nü Ercan Kesal, Nasipse Adayız filmiyle aldı.

- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Senan Kara, Bilmemek filmindeki rolüyle aldı.

- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü iki kişiye layık görüldü. Plaza filmindeki oyunuyla Onur Berk Arslanoğlu ve Ceviz Ağacı filmindeki rolüyle Serdar Orçin bu dalda ödül alan iki isim oldu.

- En İyi Film Müziği Ödülü'nü Ceviz Ağacı filmindeki müziğiyle Payam Azadi aldı.

- En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü Orçun Özkılınç, Mavzer filmiyle aldı.

- En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü Emel Erden, Topal Şükran'ın Maceraları filmiyle aldı.

- Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü'nü Ali Aga, Nasipse Adayız filmiyle aldı.

- Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Ozan Çelik Mavzer filmindeki rolüyle aldı.

-Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülleri Mavzer filmindeki rolüyle Seda Türkmen ve Nasipse Adayız filmindeki rolüyle Selin Yenici'ye verildi.

-Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü Plaza filmindeki rolüyle Deniz Altan ve Ben Bir Denizim filmindeki rolüyle Sitare Akbaş aldı.

-Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü de iki oyuncuya layık görüldü. Bilmemek filmindeki rolüyle Emir Özden ve Yeniden Leyla filmindeki rolüyle Ahmet Melih Yılmaz ödülü alan isimler oldu.

-FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü'nü Ercan Kesal, Nasipse Adayız filmiyle aldı.

-SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü'nü Leyla Yılmaz Bilmemek filmiyle aldı.

ULUSAL ÖĞRENCİ KISA FİLM YARIMAŞI SONUÇLARI

4 kategoride 22 filmin yarıştığı Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması sonuçları da şöyle:

En İyi Belgesel Film: Seval, Yönetmen Ahmet Keçili, Çukurova Üniversitesi.

En İyi Canlandırma Film: Circle, Yönetmen Melisa Hoş, 9 Eylül Üniversitesi.

En İyi Deneysel Film: 61 Sokak No: 4, Yönetmen Çağıl Saydam, İzmir Ekonomi Üniversitesi.

En İyi Kurmaca Film: Vaveyla, Yönetmen Birhat Temel, Çukurova Üniversitesi.

Kurmaca dalındaki ödül, Festival Direktörü Kadir Beycioğlu'nun bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Bora Beycioğlu adına verildi. Festivalin hazırlanmasına büyük emeği olan Kadir Beycioğlu, rahatsızlığı ve yaşadığı büyük acı nedeniyle ödül törenine katılamadı fakat bir videoyla duygu ve düşüncelerini törene katılanlarla paylaştı.