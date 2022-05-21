ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI

21.05.2022 00:53

ŞANLIURFA'da, sokakta düzenlenen düğünde gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı ve silahla ateş açıldığı ihbarına giden polislere, davetliler saldırdı.

ŞANLIURFA'da, sokakta düzenlenen düğünde gece geç saatlere kadar gürültü yapıldığı ve silahla ateş açıldığı ihbarına giden polislere, davetliler saldırdı. Yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Zirve Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grup yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtıkları iddiasıyla çevre sakinleri, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Bu duruma öfkelenen bir grup kendilerini uyarmaya gelen polislerle tartıştı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, polise tekme ve yumrukla saldırılması üzerine olay yerine destek ekipler çağırıldı. İhbarla gelen ekipler, toplanan kalabalığa biber gazı kullanarak müdahale etti. Yaşanan arbedede çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, polise saldırdıkları iddiasıyla 10 kişi yakalandı. Hafif şekilde yaralanan 3 polis ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan 10 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan olayın ardından düğün sonlandı.

ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI
ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI
ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI
ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI
ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI
ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI
ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI

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Düğünde uyarı yapan polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı Düğünde uyarı yapan polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA DÜĞÜNDE GÜRÜLTÜ UYARISI YAPAN 3 POLİS SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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