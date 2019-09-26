Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti

15 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu.

Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde havaya ateş eden maganda davulcu ile düğünde halay çeken bir genci vurdu. Davulcu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Küçük Mutlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre halay çekildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğünde silahla havaya ateş açıldı. Seken mermilerin başına isabet ettiği düğün davulcusu Yılmaz Sağın (30) ve halayda oynayan Hüseyin D. (16) yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan davulcu Yılmaz Sağın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı Hüseyin D.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri düğün sahibi ile havaya ateş ettikleri belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.


Davulcu ile yaralının kimin silahından çıkan kurşunlarla vurulduklarını belirlemek için çalışma devam ediyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı
TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 21:44:13. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da düğünde maganda dehşeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]