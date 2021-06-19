Şanlıurfa'da düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde bir kişinin havaya ateş ettikten sonra yere düşürdüğü pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde bir kişinin havaya ateş ettikten sonra yere düşürdüğü pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 5 kişi yaralandı. Yolgider Mahallesi'ndeki bir düğünde henüz ismi öğrenilemeyen kişi, havaya ateş ettiği pompalı tüfeği elinden düşürdü. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Karaboğa (34), Merve Akşit (10), Mehmet Karaboğa (26), Şavak Karaboğa (54) ve Salih Akbalık (9) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı - Son Dakika

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