Şanlıurfa'da dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Şanlıurfa'da dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
Alınan bilgiye göre, dün merkez Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'nde çıkan 2 kişinin öldüğü kavgada yaralananların tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.
Kavgada ağır yaralanan Halit Çetin (37) de kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri de kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Dün akşam çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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