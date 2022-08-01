Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'da dün düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
Haliliye ilçesi kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde, dün koyunlarını otlatırken dengesini kaybederek sulama kanalına düşen Mahmut Davizan'ı (14) arama çalışmaları bölgede devam etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinden itibaren yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda arama çalışması yaptı.
Ekipler, çocuğun kanala düştüğü yerin 30 kilometre uzağında cesetle karşılaştı.
Mahmut Davizan'a ait olduğu belirlenen ceset, işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'da dün sulama kanalına düştüğü belirtilen Mahmut Davizan'ı arama çalışması başlatılmış, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti.
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