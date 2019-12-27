Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta 72 kilo 169 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayan araçta 72 kilo 169 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da "dur" ihtarına uymayan araçta 72 kilo 169 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca terk edilmiş olarak bulunan araçta yapılan aramada, 72 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca terk edilmiş olarak bulunan araçta yapılan aramada, 72 kilo 160 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Siverek Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, uygulama noktasında "dur" ikazına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu terk edilmiş olarak bulundu.

Otomobilde yapılan aramada, 7 çuval içerisinde 72 kilo 160 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada söz konusu araca öncülük yapan araçtakiler ve kaçan şahıslardan oluşan 2'si kadın 5 şüpheli Hilvan'da 1 şüpheli ise otobüs ile Mersin'e kaçarken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa, Narkotik, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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