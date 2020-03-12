Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi

6 saat önce

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince durak ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni teknolojik gereçlerle dezenfekte ediyor.

Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi, System.String[]

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince durak ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni teknolojik gereçlerle dezenfekte ediyor.

Şanlıurfa'da belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan özel kıyafetli ekipler, toplu taşıma araçları ile durakların yanı sıra yolcu bekleme alanları, yemekhane ve kafeteryalarda hijyen çalışması başlattı. Durak peronlar ve kişisel temizlik bölümleri gibi tüm alanlar titizlikle hijyen ve dezenfekte uygulamasını yapan ekipler, ayrıca vatandaşları koronavirüs enfeksiyonu için de geçerli olduğunu anlatan broşürlerle  bilgilendirmeye başladı.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:11 Kaynak: DHA
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