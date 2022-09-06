Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu

06.09.2022 11:19

Şanlıurfa'da durakta yolcu indikten yola çıkmaya hazırlanan halk otobüsüne, otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet ile eşi Şükran Erten, feci şekilde yaşamını yitirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Ertem ise anne ve babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.

Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde Mahmut E., kullandığı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı.

Hurdaya dönen aracı kaldırmaya gitti, kazada ölenlerin anne ve babası olması nedeniyle yıkıldı

HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen aracı kaldırmaya gitti, kazada ölenlerin anne ve babası olması nedeniyle yıkıldı

OĞULLARI YIKILDI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne ve babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hurdaya dönen aracı kaldırmaya gitti, kazada ölenlerin anne ve babası olması nedeniyle yıkıldı
Hurdaya dönen aracı kaldırmaya gitti, kazada ölenlerin anne ve babası olması nedeniyle yıkıldı
YORUMLAR
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Anne-babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle yıkıldı (2) Anne-babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle yıkıldı (2) BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZAYA GÖREVE GELDİ, ACI HABERLE YIKILDI BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZAYA GÖREVE GELDİ, ACI HABERLE YIKILDI
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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