BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZAYA GÖREVE GELDİ, ACI HABERLE YIKILDI - Son Dakika
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BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZAYA GÖREVE GELDİ, ACI HABERLE YIKILDI

06.09.2022 12:00

ŞANLIURFA'da, durakta yolcu indikten sonra şoförünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'da, durakta yolcu indikten sonra şoförünün yola çıkışa hazırlandığı halk otobüsüne, otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet (60) ile eşi Şükran (61) Erten, hastanede hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediyesi yol yardım ekibindeki Mehmet Hafız Ertem ise anne- babasının kaza geçirdiğinden habersiz, ihbarla geldiği görev yerinden hastaneye geçip, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Etik, kullandığı 63 AB 872 plakalı halk otobüsüyle durakta yolcu indirip, yola çıkış yapmak istedi. Göz doktoruna muayene olmaya giden Ahmet Erten yönetimindeki 63 DC 567 plakalı otomobil ise bu sırada otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, ön kısmı ezilerek hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve belediye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet ve Şükran Erten çifti, ağır yaralı çıkarılarak ambulansla Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. EN ACI GÖREV

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yardım ekibinden, çiftin oğulları Mehmet Hafız Ertem'in de ihbarla kaza yerine geldiği, anne- babasını ağır yaralı görünce büyük üzüntü yaşadığı, ambulansı takip ederek hastaneye geçip, acı haberle gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.Mehmet Hafız Ertem'i arkadaşları tarafından teskin etmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZAYA GÖREVE GELDİ, ACI HABERLE YIKILDI - Son Dakika

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