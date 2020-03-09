Şanlıurfa'da durdurulan araçta namlulu silah mermileri ele geçirildi - Son Dakika

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Şanlıurfa'da durdurulan araçta namlulu silah mermileri ele geçirildi
6 saat önce
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uzun namlulu silahlara ait bin 40 adet mermi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uzun namlulu silahlara ait bin 40 adet mermi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir ilçesinde durdurdukları A.D. isimli şahsa ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içine gizlenmiş 500 adet 7.62 mm ve 540 adet 5.56 mm çapında olmak üzere uzun namlulu piyade tüfeklerine ait toplam bin 40 adet mermi ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
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