Şanlıurfa'da durdurulan araçta namlulu silah mermileri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da durdurulan araçta namlulu silah mermileri ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da durdurulan araçta namlulu silah mermileri ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uzun namlulu silahlara ait bin 40 adet mermi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da durdurulan araçta namlulu silah mermileri ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uzun namlulu silahlara ait bin 40 adet mermi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir ilçesinde durdurdukları A.D. isimli şahsa ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içine gizlenmiş 500 adet 7.62 mm ve 540 adet 5.56 mm çapında olmak üzere uzun namlulu piyade tüfeklerine ait toplam bin 40 adet mermi ele geçirdi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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