Şanlıurfa'da durdurulan kamyonda 32 kilo 'esrar' ele geçirildi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince durdurulan kamyonda kasanın tabanına gizlenmiş 60 paket halinde 31 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu plakası tespit edilen kamyon takip altına aldı. Ardından uyuşturucu yüklü kamyon ekip araçlarıyla önü kesilerek durduruldu. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada kamyon kasasının tabanına gizlenmiş 31 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyondaki 2 kişiyi gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.