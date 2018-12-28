Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Durdurulan Otomobilde 130 Altın Sikke Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Durdurulan Otomobilde 130 Altın Sikke Ele Geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'da jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada Roma ve Selçuklu dönemlerine ait 130 altın sikke ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Durdurulan Otomobilde 130 Altın Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'da jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada Roma ve Selçuklu dönemlerine ait 130 altın sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şube ekipleri, Viranşehir'de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Viranşehir- Mardin karayolunun 10. kilometresinde arama noktası oluşturarak, S.Ç. yönetimindeki 34 PA 1134 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemine ait 130 altın sikke ile 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi. Ekipler, tarihi eserlere el koydu, sürücü S.Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Selçuklu, Roma, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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