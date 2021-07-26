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Şanlıurfa'da düşük olan aşılama Valiliği harekete geçirdi! Gençlere hediye dağıtılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da düşük olan aşılama Valiliği harekete geçirdi! Gençlere hediye dağıtılacak

26.07.2021 16:53

Koronavirüs salgınına karşı aşılama oranı düşük kalan illerimiz arasında yer alan Şanlıurfa'da Valilik harekete geçiyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, aşı olan gençlere yönelik hediye çekilişlerinin artırılacağını söyledi.

Koronavirüs salgınında tam kapanmadan sonra düşen günlük vaka sayıları, yeniden artışa geçti. Salgına karşı önlem almak isteyen yetkililer de aşılama oranının artırılması için mücadeleye devam ediyor. Salgında aşılama oranı düşük kalan illerimiz arasında yer alan Şanlıurfa'da da bu kapsamda harekete geçiliyor.

Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

TABLET VE BİSİKLET DAĞITILACAK

Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu Şanlıurfa'da, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, koronavirüs ile mücadelede Şanlıurfa'nın iyi bir mücadele örneği verdiğini, vaka sayılarının kontrol altında tutulduğunu ve hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak

"SALGINLA MÜCADELEDEKİ PERFORMANS AŞILAMADA OLMADI"

Aşılama döneminin başlamasıyla kentteki sağlık çalışanlarının bu noktada seferber olduklarını aktaran Erin, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa maalesef pandemiyle mücadelede ortaya koyduğu performansı aşılamada gösteremedi. Koronavirüs ile mücadelede hastalığın bulaş hızını engellemek, yavaşlatmak büyük ölçüde kamu kurumlarının ve personelin elindeydi. Yaptığımız planlamayla, görevlendirdiğimiz personelle, bütün alanda yaptığımız denetimlerle vaka sayılarının artışının önüne geçebildik. Vatandaşlarımızın elbette sergilediği iş birliği ve çıkarılan kurallara uyumu da önemli bir etken oldu.

Aşılamada biliyorsunuz 65 yaş üstünden başlayarak bütün kırsala da mobil ekipler oluşturduk, Türkiye'deki ilk uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Köy köy dolaşmak suretiyle vatandaşlarımızı aşı olmaya ikna etmeye çalıştılar ve 65 yaş üzerindeki aşılamada da iyi bir performans ortaya koyduk"

Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak

GENÇLERDE İSTENİLEN VERİM ALINAMADI

Genç nüfuslarının yoğun olduğunu vurgulayan Erin, "65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama performansımızın düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki aşılamada büyük bir nüfus kitlesi var ve bu nüfus grubundaki aşılamada maalesef istediğimiz seviyeyi bugüne kadar elde edemedik" dedi.

Vali Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de bu noktada sürekli çağrılarda bulunduğunu söyledi.

Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak

"GENÇLERİMİZ SORUMLU ŞEKİLDE DAVRANMALI"

Abdullah Erin, yapılan çalışmalarla kentteki aşılama oranının yüzde 15'lerden yüzde 35'lere çıkarıldığını, ancak bu durumun yeterli olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Toplumsal bağışıklığın sağlanması içinde ilk etapta yüzde 70'lik bir aşılama oranı şart. Bunu gerçekleştirebilecek olan da gençlerimiz. Özellikle şu aşamada bütün gençlerimizi sorumlu davranmaya ve bir an önce aşılarını olmaya davet ediyoruz. Gençlerimiz bunu yaparlar, onlara inanıyoruz. Teşvik amaçlı da önümüzdeki günlerden itibaren inşallah kurallarını kamuoyuyla da paylaşacağız, gençlerimize yönelik çeşitli hediyelerimiz olacak.

"ŞANLIURFALI KARDEŞLERİMİZE ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ"

Tablet, bisiklet ve gençlerimizin ilgi gösterdiği çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha da ileri noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şanlıurfa'nın, pandemi ile mücadelede ortaya koyduğu, sergilediği başarıyı, aşılamada da gösterebilecek bir bilince sahip olduğunu değerlendiriyoruz. 81 il içerisinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz, bizim önümüzde bir il var ama bu şekilde devam edersek sondan birinciliği alacağız. Bu da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım ve bunun sebep olduğu toplumsal ve sosyal maliyetin önüne de hep birlikte inşallah geçelim"

AŞI STOKU KONUSUNDA EKSİĞİMİZ YOK

Bu haftadan itibaren aşılama noktasında yoğun bir çalışma daha ortaya koyacaklarını aktaran Vali Erin, aşı stoku ve sağlık çalışanı yönünden hiçbir eksiklerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Aşılama oranı düşük Şanlıurfa'da harekete geçiliyor! Gençlere hediye dağıtılacak
Şanlıurfa'da düşük olan aşılama Valiliği harekete geçirdi! Gençlere hediye dağıtılacak
Şanlıurfa'da düşük olan aşılama Valiliği harekete geçirdi! Gençlere hediye dağıtılacak

COVIRAN Bereket, Abdullah Erin, Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da düşük olan aşılama Valiliği harekete geçirdi! Gençlere hediye dağıtılacak - Son Dakika


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