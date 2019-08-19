Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü
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Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü

47 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın çökmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk öldü.

Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın çökmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Taşönü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan taş örülü duvar, henüz belirlenemeyen nedenle dibinde oyun oynayan 11 yaşındaki Recep Kurt'un üzerine çöktü. Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Recep Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:48 Kaynak: AA
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