Şanlıurfa'da duvar çöktü: 1 ölü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde taş duvarın çökmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk öldü.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:48 Kaynak: AA
'nın Viranşehir
ilçesinde taş duvarın çökmesi sonucu 11 yaşındaki bir çocuk öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Taşönü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan taş örülü duvar, henüz belirlenemeyen nedenle dibinde oyun oynayan 11 yaşındaki Recep Kurt
'un üzerine çöktü. Ağır yaralanan Kurt, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Harran Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Recep Kurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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