Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinde örgüt lehine paylaşımda bulundukları belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda her 3 şahıs da gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA
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