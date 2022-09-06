Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

06.09.2022 15:02
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinde örgüt lehine paylaşımda bulundukları belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda her 3 şahıs da gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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