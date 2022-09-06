Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sosyal medya üzerinde örgüt lehine paylaşımda bulundukları belirlenen 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda her 3 şahıs da gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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