Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 16'sı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Haliliye , Eyyübiye , Karaköprü ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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