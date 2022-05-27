Şanlıurfa'da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Şanlıurfa'da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında

27.05.2022 14:53
Şanlıurfa'da eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki bir eczaneye motosiklet gelen iki kişi tarafından tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, eczanede hasar oluştu.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise motosikletli kişilerin eczaneye ateş açması sonrası işyerinin camının kırılması ve içerideki kişilerin saklanmaya çalışması yer aldı.

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Kaynak: AA

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