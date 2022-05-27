ŞANLIURFA'DA, ECZANEYE TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, ECZANEYE TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA

27.05.2022 14:37

ŞANLIURFA'da bir eczaneye motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle saldırı düzenledi.

ŞANLIURFA'da bir eczaneye motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırganların motosikletleriyle seyir halindeyken tüfekle ateş etmeleri eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre eczanenin önüne motosikletle kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Motosikletteki şüphelilerden birisi yanındaki tüfekle eczaneye ateş açtı. Saldırıda camları kırılan eczanede bulunan 5 kişi kendilerini yere atarak, korumaya çalıştı. Tüfekle ateş açtıktan sonra şüpheliler kaçarken, kimsenin yaralanmadığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polisler sevk edildi. Polis, güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

ŞANLIURFA'DA, ECZANEYE TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA
ŞANLIURFA'DA, ECZANEYE TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA
ŞANLIURFA'DA, ECZANEYE TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA
ŞANLIURFA'DA, ECZANEYE TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA
ŞANLIURFA'DA, ECZANEYE TÜFEKLİ SALDIRI KAMERADA

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ŞANLIURFA - Eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında ŞANLIURFA - Eczaneye düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada İş yerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada
Kaynak: DHA

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