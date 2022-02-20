Şanlıurfa'da eğitim sırasında düşen itfaiye eri ağır yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eğitim sırasında merdivenden düşen itfaiye eri ağır yaralandı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Birecik İstasyonu'nda görevli itfaiye eri Veysel Atçı (43) eğitim sırasında itfaiye merdiveninden atlama yatağının üzerine atlamaya çalıştı.
Merdivendeki kafesin aniden hareket etmesiyle dengesini kaybederek düşen Atçı, atlama yatağının basıncının az olması nedeniyle yerde kaldı.
Arkadaşlarının kaldırmak istediği Atçı'nın hareket etmemesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Ağır yaralanan Atçı, Birecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Bu arada olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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