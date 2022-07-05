Muğla'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
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Muğla'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

05.07.2022 16:20
Muğla'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Muğla'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Muğla'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıda, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, bütün dünyada tarımının öneminin arttığını söyledi.

Protokolün önemine dikkati çeken Çay, 47 meslek alanına ait 105 dalda nitelikli iş gücünü yetiştirmek için diğer kurumlarla işbirliklerini geliştirdiklerini ifade etti.

Tarım ve gıda sektöründe nitelikli insan gücünü yetiştirmek için 123 okulda, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmenin yer aldığı protokol gerçekleştirdiklerini anlatan Çay, tarım alanında da önemli projeler yapacaklarını kaydetti.

Köyceğiz'de bu konuda 30 kontenjanı olan bir okullarının bulunduğunu anlatan Çay, şöyle konuştu:

"28 dekar alanda serası da bulunan uygulama alanımız var. Öğrencilerin bu alanı tercih etmelerini bekliyoruz. Bu bölümde eğitim alacak öğrencilere eğitim bursu verilecek ve tablet dağıtımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölyeler ile eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenerek birebir öğrenme şansı yakalayacak öğrencilere, dijital tarım teknolojileri ile birlikte eğitimi destekleyeceğiz. Kalifiyeli tarım elemanı olarak yetişecek bu gençlerin istihdamı konusunda da önleri açık."

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise Muğla il genelinde 32 bin 583 ilkokul öğrencisine yönelik tiyatro oyunu hazırladıklarını söyledi.

Amaçlarının çocukların belleğinde suyun önemini, gıdanın ve toprağın önemini oyunla anlatmaya çalışmak olduğuna işaret eden saylak, "2022 yılının ilk 6 aylık sürecinde 9 ilçede 48 çiftçi eğitim kursu gerçekleştirdik. 444 kadın 678 kursiyere sertifikaları verildi. Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde mottosuyla bu sürece başlıyoruz." diye konuştu.

Saylak, gençlerin tarımsal üretimde yer almaları için var güçleri ile çalışacaklarını dile getirdi.

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'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' protokolü tanıtıldı 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' protokolü tanıtıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı - Son Dakika

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