Şanlıurfa'da eğitimde planlama toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da eğitimde planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantıda, dün kentte temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yer aldığı İl Eğitim Değerlendirme toplantısında alınan kararların uygulanması, yeni yapılacak okullara yönelik planlama ve eğitim öğretime yönelik çalışmalar değerlendirildi.

İl genelinde yapımına başlanacak 73 yeni okul binası, 3 bilim ve sanat merkezi ile 2 rehberlik araştırma merkezinin yerleri ile ihtiyaç olan okullarda oluşturulacak spor alanları, spor salonları ve eğitim öğretim müştemilatlarındaki bakım, onarım konuları da görüşüldü.

Yapılacak 73 yeni okulun Şanlıurfa'nın eğitim öğretim hayatına önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Vali Erin, 1 milyar liranın üzerinde eğitim yatırımının yapılacağını belirtti.

Okulların bakım onarım giderleri için de Bakan Özer'in desteğini aldıklarını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa'ya ilgi ve alakasından dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan ve Yasin Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.