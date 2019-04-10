Şanlıurfa'da Eğitime "Kurtuluş Günü" Tatili
2 saat önce
Şanlıurfa'da 11 Nisan Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü dolayısıyla okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklandı.
Şanlıurfa'da 11 Nisan Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü dolayısıyla okulların bir günlüğüne tatil edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:53 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 11 Nisan Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99'uncu Yıldönümü'nü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Yarın sabah kortej yürüyüşüyle başlayacak kutlamalar nedeniyle ilk, orta ve liselerde okullar 11 Nisan 2019 Perşembe günü tatil edildi. Bir gün ara verilen eğitime Cuma günü devam edileceği açıklandı. - ŞANLIURFA
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