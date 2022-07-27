Şanlıurfa'da huzur operasyonu

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 108 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde toplanan yaklaşık 400 polis, kent merkezinde önceden belirlenen 35 ayrı eğlence mekanına eş zamanlı huzur operasyonu düzenledi.
Mekanlarda bulunanların kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.
Operasyonda çeşitli suçlarda kaydı bulunan 108 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişiler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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