Şanlıurfa'da huzur operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da huzur operasyonu

27.07.2022 22:48
Şanlıurfa'da huzur operasyonu

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 108 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde 108 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde toplanan yaklaşık 400 polis, kent merkezinde önceden belirlenen 35 ayrı eğlence mekanına eş zamanlı huzur operasyonu düzenledi.

Mekanlarda bulunanların kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Operasyonda çeşitli suçlarda kaydı bulunan 108 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da huzur operasyonu - Son Dakika

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