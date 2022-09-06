Şanlıurfa'da tehlike oluşturan minare onarılıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tehlike oluşturan minare onarılıyor

06.09.2022 11:02
Şanlıurfa'da tehlike oluşturan minare onarılıyor

Şanlıurfa'da eğrildiği için çatlaklar oluşan tarihi caminin minaresi onarılıyor.

Şanlıurfa'da eğrildiği için çatlaklar oluşan tarihi caminin minaresi onarılıyor.

Eyyübiye ilçesindeki tarihi İmam Aslan Cami minaresi tadilata alındı. Uzun süredir yaşanan eğrilik nedeniyle çatlaklıkların oluştuğu minare tehlike saçıyordu. Zaman zaman taşların koparak yola ve kaldırıma düştüğü minare Şanlıurfa İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların girişimleriyle tadilata alındı. Onarım çalışmasının sürdüğü bölgede çalışan işçiler, metrelerce yükseklikteki minareden taşları sökerek vinç yardımıyla aşağı indiriyor.

Vatandaşlar, tehlike saçan cami minaresinin uzun süredir onarılmayı beklediğini söyledi. Bölge esnafı Halil Kürüm, emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tehlike oluşturan minare onarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da tehlike oluşturan minare onarılıyor - Son Dakika
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