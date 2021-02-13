Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu

13.02.2021 17:51
Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın açıkladığı Milli Uzay Programına destek için Ay'da bir kratere adı verilen ünlü uzay bilimci ve matematik bilgini El Battani'nin adına Şanlıurfa'da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın açıkladığı Milli Uzay Programına destek için Ay'da bir kratere adı verilen ünlü uzay bilimci ve matematik bilgini El Battani'nin adına Şanlıurfa'da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu. Gençlerin bilimle buluşmasının hedeflendiği merkezin bahçesine ise metal monolit yerleştirildi.

Karaköprü'de El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin, önümüzdeki ay kapılarının uzay ve havacılık meraklılarına açılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı'na destek vermek ve yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak istediklerini belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Şanlıurfa geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok önemli ilim insanlarını bağrında yetiştirmiş bir şehirdir. Biz Şanlıurfa'ya kazandırdığımız bilim merkezimize yine Harran'da yetişmiş gökbilimleri alanında birçok keşif yapmış, astronomiye öncülük etmiş El Battani'nin ismini verdik. Bu topraklarda özellikle çok önemli bilim adamları yetişti" dedi.

İKİNCİ MONOLİT BURAYA DİKİLDİ

Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarına dikilen metal blok monolitin ikincisinin merkezin bahçesine dikildiğini belirten Baydilli,"Geçmişte bilime bu kadar hizmet etmiş, yön vermiş ilim insanlarının torunları olarak bizim de bilimde geri durmamamız, ön plana atılmamız ve üretmemiz gerekiyor. İşte bilim merkezimizde tam da bunu gençlerimize aşılamaya, dedelerimizin mirasçıları olarak bilime yeniden yön veren bir nesil oluşturmamız gerektiğini anlatacağız" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu - Son Dakika
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