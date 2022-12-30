Tam 1 ton 250 kilo! Vatandaş ucuza yemesin diye depoda tutulan patateslerin hepsi çöp oldu - Son Dakika
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Tam 1 ton 250 kilo! Vatandaş ucuza yemesin diye depoda tutulan patateslerin hepsi çöp oldu

30.12.2022 12:18

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde stokçuların vatandaşlara satmamak için aylarca depolarda tuttukları patatesler çürüdü. Zabıta ekiplerinin baskını ile ele geçirilen tam 1 ton 250 kilogram patates imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesindeki denetimlerde bir iş yerindeki patateslerin bozuk olduğunu fark etti.

1 TON 250 KİLOGRAM PATATES İMHA EDİLDİ

Piyasaya sürülmek istenen patateslere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi. 1 ton 250 kilogram patates, çöp merkezinde imha edildi.

İşte yapılan baskından kareler;

Vatandaşa satmamak için aylarda depoda tuttular! Çürüyen patateslerin miktarı çok büyük
Vatandaşa satmamak için aylarda depoda tuttular! Çürüyen patateslerin miktarı çok büyük
Vatandaşa satmamak için aylarda depoda tuttular! Çürüyen patateslerin miktarı çok büyük
Kaynak: AA
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Kemer'de zabıtadan yılbaşı öncesi denetimi Kemer'de zabıtadan yılbaşı öncesi denetimi Şanlıurfa'da 1 ton küflenmiş patates ele geçirdi Şanlıurfa'da 1 ton küflenmiş patates ele geçirdi

Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tam 1 ton 250 kilo! Vatandaş ucuza yemesin diye depoda tutulan patateslerin hepsi çöp oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tam 1 ton 250 kilo! Vatandaş ucuza yemesin diye depoda tutulan patateslerin hepsi çöp oldu - Son Dakika
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