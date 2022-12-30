Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesindeki denetimlerde bir iş yerindeki patateslerin bozuk olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tam 1 ton 250 kilo! Vatandaş ucuza yemesin diye depoda tutulan patateslerin hepsi çöp oldu - Son Dakika

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