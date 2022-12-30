Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Akçakale ilçesindeki denetimlerde bir iş yerindeki patateslerin bozuk olduğunu fark etti.
Piyasaya sürülmek istenen patateslere el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi. 1 ton 250 kilogram patates, çöp merkezinde imha edildi.
İşte yapılan baskından kareler;
Son Dakika › Güncel › Tam 1 ton 250 kilo! Vatandaş ucuza yemesin diye depoda tutulan patateslerin hepsi çöp oldu - Son Dakika