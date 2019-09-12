Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beton mikserinin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı.

İlçenin Yenişehir Mahallesinde inşaat halinde olan binaya beton dökmek için gelen beton mikserinin elektrik tellerine çarpması sonucu çevrede bulunan Ahmet Gören (33) ve Hüseyin Erdoğan (30) akıma kapılarak yaralandı.

Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Olayda yaralanan 2 işçi, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.