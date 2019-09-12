Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beton mikserinin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beton mikserinin elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı.

İlçenin Yenişehir Mahallesinde inşaat halinde olan binaya beton dökmek için gelen beton mikserinin elektrik tellerine çarpması sonucu çevrede bulunan Ahmet Gören (33) ve Hüseyin Erdoğan (30) akıma kapılarak yaralandı.

Çevredekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Olayda yaralanan 2 işçi, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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