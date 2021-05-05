Elektrik akımına kapılan çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Akçakele ilçesine bağlı Büyüktogaç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafonun yanında oynayan Emrullah Elesli (3) akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Elesli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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