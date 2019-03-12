Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü

Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü

17 dakika önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Asiye Çanakçı, Damlasu Mahallesi'ndeki evlerinde elektrik kaçağı olduğu iddia edilen sobaya dokununca akıma kapıldı.

Ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çanakçı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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