Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:12 Kaynak: AA
'nın Eyyübiye
ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti. Yasin Demir
(12), kırsal Sağlık Mahallesi'nde ailesine ait sera inşaatında gezerken, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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