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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Yasin Demir (12), kırsal Sağlık Mahallesi'nde ailesine ait sera inşaatında gezerken, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Yasin Demir, Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel
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