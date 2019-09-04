Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan inekler telef oldu
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan inekler telef oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Dağbaşı Mahallesindeki merada otlatılan ineklerden bazıları, daha önce bir direğin devrilmesi nedeniyle yere yakın bulunan yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılan 5 inek telef oldu.

İneklerin sahibi Sadam Kuşamaç'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Kuşamaç, geçimini hayvancılıkla sağladığını belirterek, ineklerinin telef olması nedeniyle yaklaşık 80 bin lira zarara uğradığını söyledi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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