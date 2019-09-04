Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan 5 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Dağbaşı Mahallesindeki merada otlatılan ineklerden bazıları, daha önce bir direğin devrilmesi nedeniyle yere yakın bulunan yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılan 5 inek telef oldu.

İneklerin sahibi Sadam Kuşamaç'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Kuşamaç, geçimini hayvancılıkla sağladığını belirterek, ineklerinin telef olması nedeniyle yaklaşık 80 bin lira zarara uğradığını söyledi.