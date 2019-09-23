Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

53 dakika önce

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Bozova ilçesi kırsalındaki Bağlıca Mahallesi yakınlarında sondaj çalışması yapan iş makinesi operatörü Şahin Berkel (23), bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan Berkel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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