Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
53 dakika önce
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.
Bozova ilçesi kırsalındaki Bağlıca Mahallesi yakınlarında sondaj çalışması yapan iş makinesi operatörü Şahin Berkel (23), bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.
Akıma kapılarak ağır yaralanan Berkel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Berkel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor Son dakika! MSB duyurdu: TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek