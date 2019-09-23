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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesi kırsalındaki Bağlıca Mahallesinde yaşandı. Sondaj çalışması yapan iş makinesi operatörü Şahin Berkel (23), bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan Berkel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Bozova Devlet Hastanesine götürüldü. Berkel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Bozova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:53 Kaynak: İHA
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