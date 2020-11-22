Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aydoğan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ağır yaralanan Aydoğan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, elektrik işiyle uğraşan Fadıl Aydoğan (40), Viranşehir ilçesi kırsalındaki Elbeğendi Mahallesi'ndeki bir arazide elektrik hattı bağlamak isterken akıma kapıldı.

Şanlıurfa 'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

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