Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, elektrik işiyle uğraşan Fadıl Aydoğan (40), Viranşehir ilçesi kırsalındaki Elbeğendi Mahallesi'ndeki bir arazide elektrik hattı bağlamak isterken akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Aydoğan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aydoğan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika