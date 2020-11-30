Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan Derin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta Mehmet Derin (25) elektrik akımına kapıldı.

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