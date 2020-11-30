Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaatta Mehmet Derin (25) elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Derin, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Derin'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
- Kaynak: AA
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