Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

08.06.2022 13:51

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybettiŞANLIURFA Şanlıurfa'da çalıştığı inşaata elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da çalıştığı inşaata elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki iki katlı inşatta meydana geldi. İnşaata çalışan Abdullah Demirdil (39), elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Demirdil, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Demirdil, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demirdil'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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