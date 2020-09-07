Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evinde klimanın fişini prize takan Meryem Hammed (25) elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Hammed, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hammed'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA