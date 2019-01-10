Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisine Tepki Gösterildi

Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisine Tepki Gösterildi

49 dakika önce

Şanlıurfa'da bir grup esnaf elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da Elektrik Kesintisine Tepki Gösterildi, System.String[]
Şanlıurfa'da bir grup esnaf elektrik kesintilerine tepki gösterdi.


Alınan bilgiye göre, Yusuf Paşa Mahallesi'nde enerji kesintisi yapıldığını iddia eden grup, toplandı. Esnaf, saksı, el arabaları ve merdivenle yolu trafiğe kapatarak tepkilerini dile getirdi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin ikna ettiği gruptakiler, bir süre sonra dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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