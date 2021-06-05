Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Şanlıurfa'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhalenin keşif bedeli 81 milyon 636 bin 196 lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 449 bin 85 lira olarak belirlendi.

İhale, 22 Haziran Salı günü saat 10.30'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.