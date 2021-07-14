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Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek - Son Dakika

Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:02
Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek, System.String[]

Şanlıurfa'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Şanlıurfa'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işlerinin ihaleleri, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle ve "kapalı zarf teklif alma usulü" ile yapılacak.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalelerin geçici teminat bedelleri 261 bin 660 lira ile 1 milyon 362 bin 870 lira, keşif bedelleri ise 8 milyon 722 bin lira ile 45 milyon 429 bin lira arasında değişiyor.

İhaleler 12 Ağustos, 17 Ağustos ve 19 Ağustos tarihlerinde saat 10.30'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Organize Sanayi Bölgesi, Şanlıurfa, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek - Son Dakika Ekonomi


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