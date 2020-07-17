Şanlıurfa'da elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Aracında duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa 'da elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev alan saman yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

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