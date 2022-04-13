Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı

13.04.2022 02:13
Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, elinde bıçakla girdiği apartmanda dairelerin zilini çalan ve bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Abdullah Gül Bulvarı'ndaki binaya elinde bıçakla giren ve dairelerin zillerini basan A.M.F, binadaki bir kişiyi bıçakladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler durdurarak tartakladı.

Bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.M.F, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Abdullah Gül Bulvarı, Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da elinde bıçakla evlerin zillerini çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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