Çevredekileri korkuttu, dövülüp, polise teslim edildi - Son Dakika
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Çevredekileri korkuttu, dövülüp, polise teslim edildi

07.08.2022 17:31
Çevredekileri korkuttu, dövülüp, polise teslim edildi

ŞANLIURFA'da elindeki jiletle kendine zarar veren ve çevredekileri korkutan yabancı uyruklu Hasan Zahit El Mıhlis (25), bölgedekiler tarafından dövüldü.

ŞANLIURFA'da elindeki jiletle kendine zarar veren ve çevredekileri korkutan yabancı uyruklu Hasan Zahit El Mıhlis (25), bölgedekiler tarafından dövüldü. Mıhlis, daha sonra polise teslim edilirken, olay ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğe saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan Zahit El Mıhlis, elindeki jiletle cadde üzerindeki ATM'den para çekenleri korkuttu. Kısa süreli panik yaşayanlar durumu polise bildirirken, Mıhlis elindeki jiletle kendine zarar verdi. Bu sırada etrafındaki bazı kişiler jiletli Mıhlis'i darbedip, etkisiz hale getirerek ihbarla gelen polise teslim etti. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken, kendine zarar veren Hasan Zahit El Mıhlis, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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